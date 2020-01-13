Microsoft представил ноутбук на солнечной энергии

Microsoft показал концепт ноутбука, который заряжается от солнечной энергии. Новинка может пополнить линейку Surface Pro, пишет Forbes.

Отмечается, что девайс был представлен в Ведомство по патентам и товарным знакам США еще во второй половине 2018 года, но на сайте организации появился только в январе 2020-го.

Согласно описанию и схеме, на задней панели ноутбука инженеры компании разместили фотоэлементы, которые соединяются с аккумулятором устройства.

Солнечные панели смогут подпитывать батареи во время автономной работы, когда ноутбук не будет подключен к электросети. В патенте говорится, что для подзарядки подойдет не только солнечный, но и искусственный свет, например, от ламп накаливания.

Разработчики продумали конструкцию – при желании пользователь может легко спрятать панель в корпусе своего ноутбука.

Сколько времени понадобится для подзарядки устройства, не сообщается.

Эксперты не исключают, что ноутбуки на солнечной энергии могут появиться в следующем поколении ноутбуков от Microsoft.