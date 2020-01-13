Назначен новый руководитель Одесского порта

Новым руководителем администрации Одесского морского торгового порта назначен Руслан Сахаутдинов, - сообщили в пресс-службе Администрации ОМТП.

Руководитель был представлен коллективу предприятия заместителем председателя ГП «Администрация морских портов Украины» по морской и внутренней безопасности Сергеем Гронским во время посещения Одесского порта.

"Портовикам особо представлять Руслана Ильдарович нет необходимости. Весь его трудовой путь связан с Одесским портом. У вас на глазах он рос как профессионал морского транспорта, нарабатывал организаторский опыт. В порту ему известен не только каждый причал, но и каждый, кто на этом причале работает, он знает всех операторов производственных комплексов и все проблемы и вызовы, которые стоят перед предприятием. Надеюсь, у нового руководителя и у коллектива одинаковые видения дальнейшего эффективного развития порта", - заявил С.Гронский.

Также он поблагодарил за профессиональную работу Дениса Карпова, который до настоящего времени исполнял обязанности начальника администрации порта.

Справка: Р.Сахаутдинов родился 12.01.1981 г. в Одесской области. Образование — высшее. Окончил Одесский Национальный Морской Университет (факультет «Организация перевозок и управление на транспорте»). Трудовой путь начинал экспедитором в частной компании. В Одесском порту работает с 2003 года. К 2014 г. прошел все ступени карьерного роста от инженера отдела маркетинга до главного диспетчера порта. С 11.03.2014 г. до нынешнего назначения работал заместителем начальника администрации порта по операционной деятельности.