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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

Лоукостер SkyUp открыл продажу билетов на новые рейсы из Одессы в Италию

Категория: Новости

краинская компания SkyUp начнет полеты в итальянскую Ламецию-Терме из Одессы с 3 июня. Билеты на авиарейсы уже продаются. Об этом сообщается на специализированном сайте avianews.

Билеты в одну сторону стоят от 2080 грн. Их продажа открыта на сайте авиакомпании, а также приобрести их можно в авиакассах.

Согласно новым правилам, которые вступают в силу с 16 января 2020 года, безбагажный тариф SkyUp позволяет брать на борт основной предмет с весом до 7 кг и габаритами до 55х40х20 см. Кроме того, разрешается прибавить к бесплатному багажу дамскую или мужскую сумку, в роли которых может быть сумка для ноутбука или небольшой рюкзак, габаритами до 35х20х10 см и весом до 3 кг.


Источник: Одессит



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