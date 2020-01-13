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  • Дата: Сегодня, 19:00
Сегодня, 19:00

ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов

Категория: Новости / Экономика и финансы

ФГВФЛ назвал сумму выплат вкладчикам банков-банкротов

В течение 2019 года вкладчикам неплатежеспособных банковвыплачено 834,0 млн грн в рамках гарантированного возмещения в 200 тыс. грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

По данным пресс-службы, общая сумма средств, полученных вкладчиками банков, которые были переданы в управление фонда после 2012 года, составляет 89 740,8 млн грн.

На 1 января 2020 года общая сумма аккумулированных фондом средств составила 11 668,2 млн грн. От регулярного сбора за 2019 год поступления в фонд составили 3 692,9 млн грн.

Как сообщили в пресс-службе, по состоянию на 1 января 2020 года в реестре участников Фонда гарантирования насчитывается я 74 банков-участников. В стадии ликвидации находится 61 банк, 34 банка уже ликвидированы фондом.


Источник: РБК Украина



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