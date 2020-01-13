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  • Дата: Сегодня, 08:34
Сегодня, 08:34

С сегодняшнего дня вся реклама в Украине должна быть на государственном языке

Категория: Новости / История и общество

Согласно закону "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" № 2704-VIII, с сегодняшнего дня вся реклама в Украине должна быть на государственном языке. 

Напомним, 25 апреля Верховная Рада 278 голосами народных депутатов приняла закон о государственном языке. 

Закон предусматривает украинизацию всех общественных сфер жизни. Украинский язык - государственный, это язык деятельности госорганов, делопроизводства и документооборота, судопроизводства, Вооруженных сил, правоохранительных органов, сферы работы и образования.

На личную жизнь действие закона не распространяется.

16 июля прошлого года вступили в силу некоторые нормы закона. Тогда "украинизировали" деятельность госвласти и местного самоуправления, делопроизводство и документооборот органов госвласти, судопроизводство, ВСУ и другие военные формирования, а также правоохранительную систему. 

Украинизация коснулась также пограничников, выборов и референдумов, рабочего общения, образования, науки, культуры, телевидения, компьютерных программ, объявлений, медицины, парламента и почтовой связи.

На государственном языке с 16 июля должны быть географические названия, ФИО, обслуживание, транспорт, публичные и спортивные мероприятия.

Переходный период закона продлится вплоть до начала 2030 года.


Источник: 112.ua



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