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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

В Конгрессе США внесли законопроект о двухпартийной поддержке Украины

Категория: Новости / Политика

В Конгресс США внесен законопроект о двухпартийной поддержке Украины и украинского народа. Соответствующую резолюцию на рассмотрение Конгресса внесла "группа поддержки Украины" в Палате представителей, сообщает "Голос Америки". 

В группе отметили, что данный шаг свидетельствует о стратегическом интересе США "в укреплении свободы и демократии в Европе". По их мнению, это достижение, невозможно реализовать без "поддержки Штатами Украины в борьбе против российской агрессии".

Инициировали резолюцию сопредседатели группы поддержки Украины - Марси Каптур, Энди Гарис, Майк Квили, Брайан Фицпатрик.

Как сообщалось ранее, в США признали незаконной задержку военной помощи Украине. 


Источник: 112.ua



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