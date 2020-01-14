В Конгрессе США внесли законопроект о двухпартийной поддержке Украины

В Конгресс США внесен законопроект о двухпартийной поддержке Украины и украинского народа. Соответствующую резолюцию на рассмотрение Конгресса внесла "группа поддержки Украины" в Палате представителей, сообщает "Голос Америки".

В группе отметили, что данный шаг свидетельствует о стратегическом интересе США "в укреплении свободы и демократии в Европе". По их мнению, это достижение, невозможно реализовать без "поддержки Штатами Украины в борьбе против российской агрессии".

Инициировали резолюцию сопредседатели группы поддержки Украины - Марси Каптур, Энди Гарис, Майк Квили, Брайан Фицпатрик.

Как сообщалось ранее, в США признали незаконной задержку военной помощи Украине.