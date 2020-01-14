Израиль поразил подземную инфраструктуру движения ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля сообщила об удачном ударе по инфраструктуре палестинского движения ХАМАС в четверг, 16 января. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Twitter израильской армии.

Речь идет об атаке на подземные объекты движения ХАМАС, признанного в Израиле террористической группировкой. Атака стала ответом на запуск в сторону территории страны воздушных шаров со взрывчаткой.

"Террористы в секторе Газа в течение дня запускали шары со взрывчаткой в израильские здания. В ответ боевой вертолет Армии обороны Израиля нанес удар по подземной инфраструктуре ХАМАС", - говорится в сообщении.