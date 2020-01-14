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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Капитализация Alphabet достигла триллиона долларов

Категория: Новости / Экономика и финансы

Капитализация Alphabet достигла триллиона долларов

Американский холдинг Alphabet, которому принадлежит компания Google, достиг капитализации в размере 1 трлн долларов, сообщает Financial Times.

Акции Alphabet к закрытию торгов 16 января выросли на 0,8%, до 1450,16 долларов. 
 
Отмечается, что Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в 1 трлн долларов, после Apple, Amazon и Microsoft.
 
Акции Alphabet с начала года выросли на 7%. Рост связан с ожиданием хороших квартальных результатов, которые опубликуют 3 февраля.
Также на рост акций мог повлиять уход Ларри Пейджа и Сергея Брина, которые покинули компанию в декабре 2019 года.

Источник: Корреспондент.net



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