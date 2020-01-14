Капитализация Alphabet достигла триллиона долларов

Американский холдинг Alphabet, которому принадлежит компания Google, достиг капитализации в размере 1 трлн долларов, сообщает Financial Times.



Акции Alphabet к закрытию торгов 16 января выросли на 0,8%, до 1450,16 долларов.

Отмечается, что Alphabet стала четвертой компанией, преодолевшей отметку в 1 трлн долларов, после Apple, Amazon и Microsoft.

Акции Alphabet с начала года выросли на 7%. Рост связан с ожиданием хороших квартальных результатов, которые опубликуют 3 февраля.

Также на рост акций мог повлиять уход Ларри Пейджа и Сергея Брина, которые покинули компанию в декабре 2019 года.