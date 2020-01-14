Председатель Верховного суда США и сенаторы принесли присягу для слушаний по импичменту Трампа

Глава Верховного суда США Джон Робертс в четверг принес присягу в качестве председателя на слушаниях по импичменту президента США Дональда Трампа в Сенате, сообщает агентство Associated Press.

Затем сам Робертс привел к присяге американских сенаторов, присутствовавших в зале, они выступят на слушаниях в качестве суда присяжных. Таким образом, был дан старт рассмотрению в Сенате обвинений в отношении Трампа, выдвинутых Палатой представителей.

В своей клятве сенаторы пообещали, что они будут "вершить беспристрастное правосудие в соответствии с конституцией и законами".

В то же время, отмечает телеканал CNN, двое сенаторов - Линдси Грэм и Митч Макконнелл, лидер большинства в Сенате - уже заявляли, что они не останутся совсем беспристрастными участниками процесса. Так, отмечает телеканал, Макконнелл уже координирует с Белым домом стратегию по слушаниям.

В качестве прокуроров в процессе в сенате выступят семь "менеджеров импичмента" от Палаты представителей США. В их число попали, в частности, председатель комитета по разведке Палаты представителей Адам Шифф и председатель юридического комитета Джерри Надлер. Они оба принимали активное участие в процедуре импичмента в нижней палате Конгресса США.

Демократы инициировали процедуру импичмента в отношении президента 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении экс-вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера, а также предполагаемого вмешательства в американские выборы 2016 года с территории Украины.

В итоге в декабре прошлого года Палата представителей США объявила импичмент президенту страны Дональду Трампу по обоим пунктам обвинения. Речь идёт о злоупотреблении властью и о препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Теперь в Сенате решат, действительно ли следует отстранять Трампа от должности.

Большинство в Сенате (53 места) сейчас принадлежит партии Трампа - республиканцам. Поэтому, как считают наблюдатели, вероятнее всего, на этом этапе процедура отстранения президента от власти будет заблокирована.