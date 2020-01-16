Театр и музей – два зеркала одесской истории

Театр и музей по-разному представляют действительность. Театр динамично захватывает зрителя непосредственным проживания сюжета, порой откровенно сказочным. Музей же более статичен, его экспозиция стремится к научной точности, представляя потускневшие предметы – свидетели времени. Мысль объединить эти два подхода в освещении одесской истории появилась у завлитов одесских театров, создавших свой клуб. Обсуждению этой сложной задачи было посвящена встреча завлитов в Одесском историко-краеведческом музее 15 января 2020 года

Правы ли те, кто говорит, что всё хорошее начинается в Одессе? Да! Да! Да!

Так и мы подумали, когда решили открыть новую ТЕАТРАЛЬНУЮ страницу в таком театральном городе как Одесса - КЛУБ ЗАВЛИТОВ ОДЕССЫ. Прошло всего полгода и Клубу уже стало тесно. Мы постепенно привлекли в свои театральные ряды не только завлитов из театров Украины, но даже и Беларуси. А почему нет?

Для чего и для кого этот Клуб? Прежде всего, для нас самих...

Как писала в своей памятке легендарный завлит Ольга Никифорова, главные «профессиональные качества завлита - верность, жертвенность, скромность, хитрость, необидчивость, терпение, главное качество - чувство юмора. Неси свой крест и веруй. Не жди признания, наград, памяти потомков. Завлит - тень. Завлит - солнце».

Так что же это за профессия, заведующий литературной частью (он же завлит)? Какую функцию эти люди выполняют в современных театрах? С какими трудностями сталкиваются? Что собой представляет «продвинутый» завлит нового поколения? Должен ли он создавать образ своего театра или это профессия ушедшего века? Ведь труд завлита - непрерывный, не кончающийся никогда, кропотливый, муравьиный, ежедневный, ненормированный и никому не заметный. Насколько это благодарная профессия? Или, как написала Ольга Игнатюк: о завлитах XXI века: "Странная стезя абсолютных безумцев".

19 июня 2019 года состоялась первая встреча КЛУБА ЗАВЛИТОВ в Одесском академическом театре музыкальной комедии им. М. Водяного. Среди неравнодушных творческих людей были представители Одесского национального академического театра оперы и балета, Одесского академического украинского музыкально-драматического театра им. В. Василько, Одесского академического театра кукол, Одесского академического русского драматического театра, Одесского театра юного зрителя, Театра на Чайной. Сейчас встречи проходят раз в месяц поочередно в разных театрах и не только.

На эти клубные встречи мы приглашаем друзей Клуба - театральных менеджеров, режиссеров, драматургов, сценографов, композиторов, писателей, журналистов, критиков, театроведов, театральных фотографов и т.д. Нас интересует всё, что актуально и полезно для Театра! Каждая встреча - отдельная тема для обсуждения – авторские права, театральная педагогика и семейные клубы. Одна из встреч состоялась уже в новом году в Одесском историко-краеведческом музее, где сотрудники музея подготовили тематическую экскурсию и прочли интересную лекцию о музеях в театрах. Огромная благодарность за сотрудничество сотрудникам музея Оксане Кривохатской и Лили Езау. Надеемся, что это встреча даст свои плоды и в тех театрах города, где нет еще постоянных музейных экспозиций, они появятся благодаря сотрудничеству с Одесскими музеями и библиотеками.

Как раз следующая встреча Клуба запланирована в феврале и пройдет в отделе искусств Одесской национальной научной библиотеки!

Наши двери открыты для всех!

И помни!

Режиссёр всегда прав, или выходи за другого.

Не жди благодарности.

Не жалуйся.

Не выноси сор из избы.

Не приноси грязь с улицы.

Превращай минусы в плюсы.

Будь щедр на похвалу.

Умей промолчать.

Ты мудр.

Твой театр самый лучший. Не обсуждается.

Жизнь важнее театра.

Никого не бойся. Ты самый умный. Ты завлит!