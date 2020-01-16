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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

На сайте президента появилась петиция с требованием разблокировать российские сайты

Категория: Новости / Политика

На сайте президента появилась петиция о возобновлении работы всех интернет-сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д.

Петицию 16 января подал Дмитрий Каминский, ее уже подписали 554 человека, сообщает ЕП.

Глава государства обязан рассмотреть петицию, если ее поддержат не менее 25 000 человек.

"Прошу принять закон о возобновлении работы всех интернет сервисов российских компаний, таких как mail.ru, vk.com, yandex.ru и т.д., так как многие из этих интернет ресурсов очень нужны для украинцев.

Это информационно-развлекательные ресурсы, которые не наносят никакого вреда для украинцев и Украины в целом. И их блокировка считается нецелесообразной", - говорится в тексте петиции.

Напомним, в мае 2017 года президент Петр Порошенко подписал указ о санкциях против российских юридических лиц.

Указ был мотивирован тем, что, по данным СБУ, российские спецслужбы ведут гибридную войну против населения Украины, используя в своих специальных операциях интернет-ресурсы "ВКонтакте", "Одноклассники", Mail.ru.

Согласно указу, украинские интернет-провайдеры обязаны блокировать доступ к российским интернет-ресурсам, попавших в список санкций.



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