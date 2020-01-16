От позорной люстрации не отказываемся! Решение ЕСПЧ было обжаловано 16 января

Украина обжаловала решение Европейского суда по правам человека, признавшего нормы закона "Об очищении власти" (люстрацию) нарушением Конвенции о защите прав человека. Об этом РБК-Украина сообщил министр юстиции Денис Малюська.

По словам Малюськи, украинская сторона обжаловала решение Европейского суда вечером 16 января.

"Подано заявление (в Большую палату ЕСПЧ - ред.) 16 января вечером", - сообщил он.

Жалоба была подана украинским правительством в Большую палату ЕСПЧ. Срок обжалования решения ЕСПЧ истекал 17 января.

Напомним, ранее в интервью РБК-Украина Малюська заявлял, что Украина намерена обжаловать решение ЕСПЧ по люстрации. Он добавил, что в решении ЕСПЧ до конца не ясно, каким образом надо поменять закон, чтобы он отвечал Конвенции о защите прав человека.

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