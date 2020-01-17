Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила мировой рекорд по прыжкам в высоту

Новый рекорд по прыжкам в высоту в категории U20 установила 18-летняя украинская легкоатлетка Ярослава Магучих. Об этом сообщает Федерация легкой атлетики Украины на странице в Facebook.

"2,01 (метра - ред.) - мой личный рекорд в помещениях. Следующий старт в Коттбусе 29 января (Германия - ред.). Будем соревноваться и показывать высокие результаты", - заявила Магучих после победы на "Мемориале Демьянюка" во Львове.

Соревнования проходили в категории U20 (среди спортсменов до 20 лет). Легкоатлеты сражались за первенство по прыжкам в высоту в помещении.