В МИД РФ обвинили Украину в «насильственной украинизации»

В Министерстве иностранных дел России считают, что с принятием закона "Об общем среднем образовании" Украина идет путем "насильственной украинизации".

Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД РФ, сообщают #Буквы.

“С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы “обеспечить необходимый баланс” в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось – русский язык в Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации”, – утверждают в российском министерстве.

В МИД РФ недовольны тем, что русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке до 5 класса, а затем не менее 80 % обучения должно осуществляться на государственном языке – украинском.

“Вопреки заключению Венецианской комиссии при подготовке закона украинскими властями не были проведены консультации с представителями национальностей, проживающих в Украине. Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств”, – объявили в МИД РФ.

В связи с этим ведомство призвало международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы “дать адекватную оценку действиям украинских властей”.

Напомним, 16 января Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о полном среднем образовании.

Документом предусмотрены три языковых модели для национальных меньшинств:

коренные народы могут учиться на родном языке все 12 классов при условии основательного преподавания украинского языка;

для школ с обучением на языках Евросоюза в начальных классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20 % предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40 % в 9 классе и 60 % в старшей школе;

для школ с другими языками обучения в первых классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 80 % предметов должны перейти на украинский язык.

Последняя модель касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к общей с украинским языковой семье, а также которые проживают преимущественно в среде собственного языка (русский язык).

В декабре прошлого года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, который предусматривает ряд изменений в сфере высшего образования.