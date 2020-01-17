В МИД РФ обвинили Украину в «насильственной украинизации»

В Министерстве иностранных дел России считают, что с принятием закона "Об общем среднем образовании" Украина идет путем "насильственной украинизации".
Соответствующее заявление обнародовано на сайте МИД РФ, сообщают #Буквы.
“С сожалением констатируем, что, несмотря на рекомендации Венецианской комиссии Совета Европы “обеспечить необходимый баланс” в языковой сфере и обещания киевских властей их исполнить, на деле ничего не изменилось – русский язык в Украине продолжает подвергаться двойной дискриминации”, – утверждают в российском министерстве.
В МИД РФ недовольны тем, что русскоговорящие дети будут иметь право учиться на родном языке до 5 класса, а затем не менее 80 % обучения должно осуществляться на государственном языке – украинском.
“Вопреки заключению Венецианской комиссии при подготовке закона украинскими властями не были проведены консультации с представителями национальностей, проживающих в Украине. Таким образом, официальный Киев продолжает идти по пути насильственной украинизации, ассимиляции неукраиноязычного населения в нарушение Конституции страны и обязательств в сфере защиты прав человека и национальных меньшинств”, – объявили в МИД РФ.
В связи с этим ведомство призвало международные правозащитные институты ООН, ОБСЕ и Совета Европы “дать адекватную оценку действиям украинских властей”.
Напомним, 16 января Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект о полном среднем образовании.
Документом предусмотрены три языковых модели для национальных меньшинств:
- коренные народы могут учиться на родном языке все 12 классов при условии основательного преподавания украинского языка;
- для школ с обучением на языках Евросоюза в начальных классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 20 % предметов должны преподаваться на украинском языке с ежегодным повышением до 40 % в 9 классе и 60 % в старшей школе;
- для школ с другими языками обучения в первых классах может использоваться только родной язык, но с 5 класса не меньше 80 % предметов должны перейти на украинский язык.
Последняя модель касается нацменьшинств, язык которых принадлежит к общей с украинским языковой семье, а также которые проживают преимущественно в среде собственного языка (русский язык).
В декабре прошлого года Верховная Рада Украины приняла в целом законопроект, который предусматривает ряд изменений в сфере высшего образования.