В мэрии Одессы отказались почтить память погибших в Доме профсоюзов

Топонимическая комиссия Одесской мэрии отклонила предложение Федерации профсоюзов Одесской области установить на Куликовом поле крест в память о жертвах трагедии 2 мая 2014 года.

Соответствующее решение комиссия приняла на своём заседании 17 января.

Об этом сообщает южный отдел Института национальной памяти, сотрудники которого также приняли участие в заседании. Именно представители института рекомендовали членам комиссии отклонить предложение об установке памятного креста, и члены комиссии пошли им навстречу.



Также по рекомендации Института национальной памяти отказались согласовывать вопрос об установке памятной доски губернатору Новороссии Александру Ланжерону. Точнее, против самой идеи члены комиссии возражать не стали, однако формулировка «губернатор Новороссии» их смутило — как и то, что в предлагаемом тексте на доске табуированное в Украине слово «Новороссия» упоминается ещё несколько раз. Члены комиссии (опять же, после замечания представителей Института национальной памяти) сочли, что это будет неуместно, и рекомендовали авторам проекта установки доски отредактировать текст, убрав неполиткорректное слово. Стоит отметить, что должность Александра Ланжерона официально звучала как «генерал–губернатор Новороссии», и как иначе сформулировать название этой должности, не вполне понятно. Придётся как–то выкручиваться.