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  • Дата: Сегодня, 10:00
Сегодня, 10:00

В ГСЧС рассказали, как правильно окунаться на крещение

Категория: Новости

В ГСЧС рассказали, как правильно окунаться на крещение


Свыше 3000 сотрудников 19 января ГСЧС будут дежурить в местах, где граждане будут окунаться в воду на Крещение, а одесское отделение ведомства распространило свои рекомендации относительно поведения при проведении водной процедуры.

В ГСЧС призывают окунаться лишь в специально оборудованных местах, под присмотром медиков и спасателей.

Перед омовением рекомендуется разогреть мышцы, а в воду советуют входить в удобной обуви, чтобы избежать утраты чувствительности ног.

Окунаясь, спасатели советуют не мочить голову, чтобы избежать резкого сужения сосудов мозга. Также не рекомендуются прыжки в воду, которые могут привести к шоку от резкого охлаждения.

Спускаясь в воду, лучше не браться за металл поручней голыми руками - желательно использовать полотенце.

Водные процедуры предпочтительно ограничить 1 минутой, а после них растереться махровым полотенцем и надеть тёплую одежду. Также рекомендуется сразу после омовения выпить горячего чаю.

 

ИСТОЧНИК



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