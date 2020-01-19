В Украине чтят память "киборгов

В Украине чтят память погибших украинских "киборгов", которые в 2014-2015 годах защищали Донецкий аэропорт. В аэропорту "Борисполь" в честь "киборгов" играет военный оркестр.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, сегодня под министерством запланированы мероприятия в честь погибших, к которым присоединятся родные "киборгов" и президент Украины Владимир Зеленский.
Утренний церемониал состоится в Зале памяти защитников Украины.
Как сообщалось, украинских военных начали называть "киборгами" сами же боевики, которые обстреливали Донецкий аэропорт, потому что те в течение 242 дней обороняли стратегический объект в нечеловеческих условиях.
Донецкий аэропорт боевики обстреляли из "Градов", минометов и танков, также там работали вражеские снайперы. В результате этих обстрелов погибли около 200 украинских военных, еще около полутысячи получили ранения.