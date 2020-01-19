В Украине чтят память "киборгов

В Украине чтят память погибших украинских "киборгов", которые в 2014-2015 годах защищали Донецкий аэропорт. В аэропорту "Борисполь" в честь "киборгов" играет военный оркестр.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, сегодня под министерством запланированы мероприятия в честь погибших, к которым присоединятся родные "киборгов" и президент Украины Владимир Зеленский.

"Как планируется, в мероприятии примут участие семьи погибших героев, представители высшего политического руководства государства, руководство оборонного ведомства, Генерального штаба ВС Украины, представители общественности, военнослужащие Киевского гарнизона, курсанты и лицеисты военных учебных заведений",

- говорится в сообщении.

Утренний церемониал состоится в Зале памяти защитников Украины.

Как сообщалось, украинских военных начали называть "киборгами" сами же боевики, которые обстреливали Донецкий аэропорт, потому что те в течение 242 дней обороняли стратегический объект в нечеловеческих условиях.

Донецкий аэропорт боевики обстреляли из "Градов", минометов и танков, также там работали вражеские снайперы. В результате этих обстрелов погибли около 200 украинских военных, еще около полутысячи получили ранения.