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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Кабмине создают новое госпредприятие по углю

Категория: Новости / Экономика и финансы

В Кабмине создают новое госпредприятие по углю

При Минэкоэнерго создают государственное предприятие Укруголь. Сейчас ищут руководителя для компании. Правительство создает новое государственное предприятие "Укруголь". Об этом сообщил министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель для издания ExPro.
В документе, который подписал министр 14 января, говорится, что новосозданная компания будет находиться в Киеве на проспекте Академика Палладина, 46/2.
Департаменту по работе с персоналом Минэкоэнерго поручено принять "меры по назначению руководителя ГП Укруголь". Кроме того, данные о компании Укруголь должны быть внесены в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований.
Как сообщили в Минэкоэнерго, Укруголь создается как специализированное госпредприятие для обеспечения надлежащего прозрачного функционирования рынка угля, защиты украинского производителя от влияния неконтролируемого импорта и устойчивого обеспечения потребности отечественных потребителей в дефицитных марках угля.


Источник: Корреспондент



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