В Одессе отменён очередной спектакль

Спектакль «Идея фикс» с участием российских актёров, который должен был состояться 22 января в Одесском театре музкомедии, отменён. Об этом сообщили в кассах театра. Дело в том, что актёрскую труппу не впустили в Украину, о чём сообщили в Госпогранслужбе.

Первый спектакль из гастрольного тура должен был пройти 19 января в Запорожье. Актёры прилетели туда рейсом из Варшавы. В аэропорту пограничники установили, что один из россиян посещал Крым, отказали ему в пересечении границы и запретили въезд на территорию Украины, проставив соответствующую отметку в паспорте. Ещё трое актёров, приехавших играть в спектакле, не смогли, по словам Госпогранслужбы, объяснить цель своего пребывания в Украине.

По данным источников издания «Украинская правда», запрет на въезд получил Сергей Колесников. А «цель своего пребывания» в Украине «не смогли объяснить» пограничникам уроженка Одессы, известная актриса Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и лицо, которое их сопровождало.

Кроме того, в спектакле должен был участвовать и внесённый в базу «Миротворца» актёр Марат Башаров, однако 18 января он сообщил в Instagram, что в Украину не поедет из–за того, что спектакль уже сорван усилиями украинских патриотов. Кроме Запорожья и Одессы, спектакль «Идея фикс» должен был пройти в Харькове.