 
Информация к новости
  • Просмотров: 140
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

В Одессе отменён очередной спектакль

Категория: Новости / Культура и искусство

В Одессе отменён очередной спектакль

Спектакль «Идея фикс» с участием российских актёров, который должен был состояться 22 января в Одесском театре музкомедии, отменён. Об этом сообщили в кассах театра. Дело в том, что актёрскую труппу не впустили в Украину, о чём сообщили в Госпогранслужбе.

Первый спектакль из гастрольного тура должен был пройти 19 января в Запорожье. Актёры прилетели туда рейсом из Варшавы. В аэропорту пограничники установили, что один из россиян посещал Крым, отказали ему в пересечении границы и запретили въезд на территорию Украины, проставив соответствующую отметку в паспорте. Ещё трое актёров, приехавших играть в спектакле, не смогли, по словам Госпогранслужбы, объяснить цель своего пребывания в Украине.

По данным источников издания «Украинская правда», запрет на въезд получил Сергей Колесников. А «цель своего пребывания» в Украине «не смогли объяснить» пограничникам уроженка Одессы, известная актриса Лариса Удовиченко, Андрей Бутин и лицо, которое их сопровождало.

Кроме того, в спектакле должен был участвовать и внесённый в базу «Миротворца» актёр Марат Башаров, однако 18 января он сообщил в Instagram, что в Украину не поедет из–за того, что спектакль уже сорван усилиями украинских патриотов. Кроме Запорожья и Одессы, спектакль «Идея фикс» должен был пройти в Харькове.


Источник: Таймер



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.

Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 

Кажется, вы используете блокировщик рекламы. Вместе с рекламой он может отключать фото, видео и другие важные элементы. Добавьте сайт Слово в исключения, и всё будет в порядке.

Как это сделать или Как это сделать