Во Львовской области женщину судили из-за прогулов дочери

В Червонограде Львовской области суд оштрафовал женщину на 1700 гривен за то, что ее дочь не посетила 85 уроков. Их десятиклассница прогуляла за 7 недель обучения. Уважительной причины, чтобы не приходить на занятия, у девушки не было.

О прогулах 16-летней ученицы заявил директор Червоноградской общеобразовательной школы №5, в которой учится девушка. В материалах суда говорится, что десятиклассница прогуляла уроки в период с 18 октября по 6 декабря 2019 года. Знала ли об этом ее мама, неизвестно, поскольку ответчик, Оксана Т., в суд не пришла. Женщина направила заявление с просьбой рассмотреть дело без ее присутствия.

Судья Николай Новосад признал мать прогульщицы виновной в уклонении от выполнения родительских обязанностей. Кроме штрафа в размере 1700 гривен, женщину обязали выплатить 420 гривень судебного сбора. В постановлении суда указано, что Оксана Т. в 2019 году уже привлекалась к ответственности по этой же статье. Чем закончилось предыдущее судебное разбирательство и в чем ранее провинилась десятиклассница, в документе не написано.