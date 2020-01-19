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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Во Львовской области женщину судили из-за прогулов дочери

Категория: Новости / Происшествия

Во Львовской области женщину судили из-за прогулов дочери

В Червонограде Львовской области суд оштрафовал женщину на 1700 гривен за то, что ее дочь не посетила 85 уроков. Их десятиклассница прогуляла за 7 недель обучения. Уважительной причины, чтобы не приходить на занятия, у девушки не было.

О прогулах 16-летней ученицы заявил директор Червоноградской общеобразовательной школы №5, в которой учится девушка. В материалах суда говорится, что десятиклассница прогуляла уроки в период с 18 октября по 6 декабря 2019 года. Знала ли об этом ее мама, неизвестно, поскольку ответчик, Оксана Т., в суд не пришла. Женщина направила заявление с просьбой рассмотреть дело без ее присутствия.

Судья Николай Новосад признал мать прогульщицы виновной в уклонении от выполнения родительских обязанностей. Кроме штрафа в размере 1700 гривен, женщину обязали выплатить 420 гривень судебного сбора. В постановлении суда указано, что Оксана Т. в 2019 году уже привлекалась к ответственности по этой же статье. Чем закончилось предыдущее судебное разбирательство и в чем ранее провинилась десятиклассница, в документе не написано.


Источник: КП в Украине



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