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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Труханов признал, что зоопарк находится в ужасающем состоянии

Категория: Новости

Труханов признал, что зоопарк находится в ужасающем состоянии

Мэр не так давно посетил зверинец, который многие годы финансируется достаточно скудно, а по сути на его приведение в порядок не выделяют необходимые суммы из бюджета. Теперь в мэрии решили обратить внимание на зверинец, хотя программа "Зоопарк-100" все последние 5 лет недофинансировалась системно.

Мэр со своей стороны признал проблему и заметил, что подготовлена логистика мест для парковок машин и школьных автобусов для высадки детей, а этим совещанием дал старт ремонтно-реставрационным работам в зоопарке, хотя пока в бюджете нет на это средств. Напротив, сумма финансирования на год меньше, чем в прошлом.

"Зоопарк, несмотря на его ужасное и унылое состояние, посещаем одесситами. Условия, в которых находятся животные – невыносимые',
 – отметил мэр.

 


Источник: УСИ



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