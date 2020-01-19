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  • Дата: Сегодня, 13:30
Сегодня, 13:30

Фреймут рассказала о смерти близкой подруги

Категория: Новости

Фреймут рассказала о смерти близкой подруги

Известная телеведущая Оля Фреймут, инспектирующая рестораны, потеряла близкого человека. Она сообщила трагическую новость на своей странице в Instagram. В жуткой аварии на трассе Киев-Чоп погибла ее близкая подруга Соломия Островская.

«Ушла из жизни моя близкая подруга — Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Буду грустить до конца моих дней. Она была неземной, слишком идеальной, чтобы быть правдой»,
 — написала Оля. Она также выразила сочувствие родным погибшей и ее клинике.
Смертельная авария произошла 19 января на трассе Киев-Чоп недалеко от Житомира. Автомобиль «Ниссан-Жук», за рулем которого была Островская, столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погибла на месте.
Соломия Островская возвращалась в Киев после отдыха в австрийских Альпах. Еще утром она публиковала в сети яркие фото.


Источник: ФАКТЫ



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