Фреймут рассказала о смерти близкой подруги

Известная телеведущая Оля Фреймут, инспектирующая рестораны, потеряла близкого человека. Она сообщила трагическую новость на своей странице в Instagram. В жуткой аварии на трассе Киев-Чоп погибла ее близкая подруга Соломия Островская.



«Ушла из жизни моя близкая подруга — Соломия Островская. Часть моего сердца ушла с ней. Буду грустить до конца моих дней. Она была неземной, слишком идеальной, чтобы быть правдой»,

— написала Оля. Она также выразила сочувствие родным погибшей и ее клинике.Смертельная авария произошла 19 января на трассе Киев-Чоп недалеко от Житомира. Автомобиль «Ниссан-Жук», за рулем которого была Островская, столкнулся с грузовиком. Водитель легковушки погибла на месте.Соломия Островская возвращалась в Киев после отдыха в австрийских Альпах. Еще утром она публиковала в сети яркие фото.