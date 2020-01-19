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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

В "Борисполе" сняли с рейса пьяного дебошира

Категория: Новости / Происшествия

В "Борисполе" сняли с рейса пьяного дебошира

В аэропорту "Борисполь" представители авиакомпании, организовавшей рейс в Шарм-эль-Шейх (Египет), сняли с борта самолета буйного пассажира, а правоохранители были вынуждены задержать его из-за неадекватного поведения. Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что инцидент произошел с жителем Киевской области, который еще до посадки успел хорошо выпить. Да так, что его пришлось снимать с рейса.

Во время общения с пограничниками мужчина сетовал на то, что на поездку "собирал три года", и отказывался покидать аэропорт.

"Когда мужчина прибыл к пограничникам и понял, что он уже никуда не летит, а его семья осталась на борту самолета, то начал нецензурно ругаться и бросаться паспортом",
 — сообщили в пресс-службе.

После неудачных попыток усмирить дебошира, пограничники были вынуждены задержать горе-туриста и привлечь к административной ответственности.


Источник: ВЕСТИ



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