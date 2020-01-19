В Украине декларации с врачами подписали 29 млн граждан

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая заявила, что декларацию с врачами о предоставлении медицинских услуг подписали далеко не все жители государства.

«У нас 29 млн населения подписали декларации. Мы понимаем, что это не все население. Это значит, что нужно работать с людьми, с местной властью, которая должна создать условия, чтобы семейный врач на их территории был»,

- сказала Скалецкая.

По ее словам, Минздрав планирует расширить доступ к семейному врачу и сформировать тенденцию обращаться к нему за консультацией, если есть необходимость.



«Одной из функций семейного врача, кроме предоставления рецептов, является информирование и поддержка граждан в здоровом образе жизни. Он должен помочь, проконсультировать или по диете, чтобы не запустить заболевание, или по вопросу избыточного веса, даже если еще не появились проблемы со здоровьем. Это все поддержка в определенных вопросах, которые возникают относительно своего здоровья. У нас нет еще такой привычки, но она должна появиться. Семейный врач должен быть открытым к такому разговору и рекомендациям»,

- указала министр.

Ранее стало известно, что в Министерстве здравоохранения опубликовали список медицинских услуг, которые будут бесплатными для украинцев по программе медицинских гарантий с апреля 2020 года.