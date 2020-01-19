Сайдик сравнил Украину и Россию с гномом и угрожающим великаном

Экс-представитель действующего председателя ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе Мартин Сайдик сравнил Украину с "гномом", а Россию с "великаном", который "угрожает гному". Сайдик утверждает, что Россия не должна угрожать Украине.



"Почему развивается противостояние? Великан не должен говорить гному: ты для меня угроза. А вот для гнома великан — угроза. Великан должен внушить гному доверие и не требовать от гнома, чтобы тот внушил доверие великану. А что вы делаете? В основном великан кричит, шумит и говорит: если ты не сделаешь то-то, я тебе отключу это",

"Мы сейчас говорим о Европе, о нашем пространстве. Но и там стоит тот же вопрос — как они ведут себя в отношении Канады, в отношении Мексики. Здесь надо дать себе ответ: внушили ли мы доверие нашим соседям, которые все меньше, чем мы? Есть такая политика у России? Почему эти страны-гномы начинают бояться? Потому что кто-то из-за океана им говорит: ты сейчас должен бояться? Нет, это не так",

- сказал Мартин Сайдик.Сайдик добавил, что все "великаны" ведут себя так, в том числе и Америка.- сказал Мартин Сайдик.Ранее сообщалось, бывший представитель действующего председателя ОБСЕ в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) по урегулированию ситуации на востоке Украины Мартин Сайдик не исключает, что конфликт на Донбассе будет заморожен по примеру приднестровского на десятилетия.