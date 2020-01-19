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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

В Одессе 2-летний мальчик отравился, проглотив капсулу с жидкостью для стирки

Категория: Новости / Происшествия

В Одессе 2-летний мальчик отравился, проглотив капсулу с жидкостью для стирки

В Одессе двухлетний мальчик оказался в реанимации с отравлением химическим раствором. ЧП случилось в Малиновском районе. 28-летняя мать двоих маленьких сыновей занималась домашними делами и не заметила, как ее дети нашли капсулу с жидким средством для стирки. Младший братик решил попробовать его на вкус…

Медики сделали все возможное, буквально выбились из сил, чтобы спасти жизнь малышу. К счастью, сейчас состояние мальчика улучшилось. Врачи говорят, что «самое страшное уже позади».

С матерью мальчика полицейские провели профилактическую беседу. За ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию детей на женщину составили протокол по ч. 1 ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.


Источник: ФАКТЫ



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