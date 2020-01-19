Украинские школьники не получат электронных учебников

Украинские школьники, часть которых учится в школах, которые не отвечают минимальным требованиям, пока не будут пользоваться электронными учебниками. Разработчики не смогли предложить качественную замену традиционным учебникам-книгам. Об этом рассказала министр образования Анна Новосад.



"Был такой эксперимент, и завершился он негативно. Это поучительная история для нас и для системы образования. Скажем так: задумка была правильная… Но то, что нам подали производители — это просто ужас. Я лично пересмотрела все эти учебники. Это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать",

"Это нельзя назвать электронными образовательными материалами — это просто какие-то pdf-ки, к которым где-то пристроили звук, фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен",

– пожаловалась Новосад.Министр отметила, что авторы абсолютно не поняли, в чем суть и задача электронного учебника.— сказала Новосад.Первые неудачные попытки внедрить в украинские школы современные электронные учебники не станут последними. Уже в этом году Минобразования предпримет вторую попытку. Деньги на эти цели уже выделены. Правда, для производителей разработают новые требования.