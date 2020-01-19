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  • Дата: Сегодня, 16:00
Сегодня, 16:00

Украинские школьники не получат электронных учебников

Категория: Новости / Наука и образование

Украинские школьники не получат электронных учебников

Украинские школьники, часть которых учится в школах, которые не отвечают минимальным требованиям, пока не будут пользоваться электронными учебниками. Разработчики не смогли предложить качественную замену традиционным учебникам-книгам. Об этом рассказала министр образования Анна Новосад.

"Был такой эксперимент, и завершился он негативно. Это поучительная история для нас и для системы образования. Скажем так: задумка была правильная… Но то, что нам подали производители — это просто ужас. Я лично пересмотрела все эти учебники. Это ужас, который надо спрятать и больше никому не показывать",
 – пожаловалась Новосад.
Министр отметила, что авторы абсолютно не поняли, в чем суть и задача электронного учебника.
"Это нельзя назвать электронными образовательными материалами — это просто какие-то pdf-ки, к которым где-то пристроили звук, фигурку, которая движется, и пытаются нам продать за миллионы гривен",
 — сказала Новосад.
Первые неудачные попытки внедрить в украинские школы современные электронные учебники не станут последними. Уже в этом году Минобразования предпримет вторую попытку. Деньги на эти цели уже выделены. Правда, для производителей разработают новые требования.


Источник: СЕГОДНЯ



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