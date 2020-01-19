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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Мощный северный циклон - на Украину надвигаются обильные снегопады

Категория: Новости

Мощный северный циклон - на Украину надвигаются обильные снегопады

В Украине уже 22-23 января выпадет снег. Как сообщила на своей странице в Facebook народный синоптик Наталья Диденко, произойдет это вследствие влияния мощного северного циклона.

"Вы скажете, что утром в понедельник все же летал снег, несмотря на такую ​​же ситуацию. Правильно. Это начинает постепенно перестраиваться атмосфера, влияние атлантического антициклона ослабевает, а мощного северного циклона усиливается. Поэтому этот небольшой снег, еще и благодаря небольшим минусам, оказался предтечей ближайших осадков, которые ожидаются в Украине 22-23 января",
 – написала Диденко.
Синоптик также добавила, что в Украине ожидается сильный ветер. Однако во вторник, 21 января, осадков не предвидится.
Напомним, еще осенью прошлого года синоптики предупреждали, что украинцев ждет зима, которая больше будет напоминать затянувшуюся осень с дождями, гололедом и порывистым ветром. Это оправдывается. Сегодня теплые атлантические воздушные массы стали причиной того, что в январе зима так и не наступила.


Источник: ВЕСТИ



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