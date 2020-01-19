В Одессе переименовывают остановки городского транспорта

В одесской мэрии состоялось очередное заседание историко-топонимической комиссии исполнительного комитета горсовета. Заседание прошло под председательством директора департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяны Марковой.

Члены комиссии рассмотрели ряд вопросов, связанных с увековечением памяти выдающихся одесситов, а также событий и фактов из истории города.

Комиссия поддержала предложения:

- утвердить новый макет памятной доски репрессированным кинематографистам, установленной на фасаде Одесской киностудии с внесением имени Исаака Бабеля;

- установить мемориальную доску в честь генерал-губернатора и градоначальника Одессы графа Александра Федоровича Ланжерона на фасаде дома по ул. Ланжероновской, 21 с внесением корректив в текст;

- переименовать остановку общественного транспорта (трамвай №15) «ул. Градоначальницкая» на «Академия связи»;

- переименовать остановки трамвайных маршрутов №1 и №7 «Фабрика нетканых материалов» на «ул. Лиманная»;

- переименовать остановку автобусных маршрутов «Пост ГАИ» возле Двух Столбов, дав название «У Двух Столбов».

Были отправлены на доработку предложения об установлении мемориальной доски профессору Владиславу Феликсовичу Чайковскому на фасаде здания Одесской национальной академии пищевых технологий, наименования одного из скверов города в честь Праведников народов мира и другие.

Комиссия отклонила предложение о передаче Национальному военно-историческому музею Украины медали «Золотая Звезда» города-героя, орденской книжки и грамоты, поддержав предложение оставить их на месте.