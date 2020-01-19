Неля Штепа получила от Украины 3,6 тыс. евро компенсации

Экс-мэр Славянска Неля Штепа, которую подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины и пособничестве сепаратистам, получила 3,6 тыс. евро компенсации по решению Европейского суда по правам человека за нарушение права на свободу. Об этом рассказал ее адвокат Александр Шадрин.

Он также отметил, что сейчас его подзащитная ждет очередной вызов в суд в Харькове. Однако где именно находится сегодня Штепа, адвокат не сообщил.



"У меня нет такой информации. Вероятно, в Славянске. Но у нее нет ограничений на передвижение",

— цитирует Шадрина hromadske.Ранее Европейский суд постановил, что Украина нарушила право Штепы на судебное разбирательство "в течении разумного срока" или освобождение до судебного разбирательства. Суд считает, что уголовное производство было слишком длинным. Также ЕСПЧ признало нарушение права Штепы на справедливый суд. Украину обязали выплатить Штепе 2,6 тыс. евро за моральный ущерб и 1 тыс. за судебные сборы и расходы.Напомним, что Неля Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Под домашний арест ее выпустили только в сентябре 2017 года. На суде экс-мэр Славянска говорила, что призвала Путина войти в Славянск под угрозой террористов, а интервью российским изданиям давала "под дулом автомата".