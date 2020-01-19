В Никополе «работодатель» изнасиловал и пытался убить соискательницу

В Никополе Днепропетровской области мужчина заманил девушку в свое жилье, изнасиловал и пытался задушить. Об этом сообщает отдел коммуникации областной полиции.



«Под предлогом трудоустройства злоумышленник заманил 22-летнюю потерпевшую в съемную квартиру, где изнасиловал, незаконно удерживал, а затем пытался убить. Девушку спас случайный прохожий, пока ее жизни ничего не угрожает»,

- говорится в сообщении.По информации правоохранителей, жительница города Покров разместила объявление в интернете о поиске работы. Вскоре ей позвонил неизвестный мужчина, предложил работу по уходу за ребенком и пригласил на собеседование в город Никополь.Девушка приехала на собеседование по указанному адресу. Когда она зашла в квартиру, мужчина закрыл дверь, связал ей руки и заклеил рот. Полицейские установили, что злоумышленник изнасиловал жертву и удерживал ее силой в квартире до следующего дня.Утром он вывел ее из жилища, провел к гаражам и пытался задушить. Случайный прохожий, который выгуливал собаку, помешал ему совершить задуманное. Преступник скрылся, но уже через несколько часов был задержан работниками полиции.Правоохранители установили, что ранее мужчина уже был осужден за изнасилование и тяжкие преступления. Последние несколько месяцев он жил в Никополе.Следователем, по согласованию с местной прокуратурой преступнику, объявлено о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство), ч. 2 ст. 152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование) и ч. 1 ст. 146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека).