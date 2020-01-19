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  • Дата: Вчера, 19:00
Вчера, 19:00

Суд по увольнению Александра Ройтбурда опять перенесли

Категория: Новости / Культура и искусство

Суд по увольнению Александра Ройтбурда опять перенесли

Приморский суд снова не смог принять решение по иску одесского художника Александра Ройтбурда о восстановлении его в должности директора Одесского художественного музея. На этот раз на судебное заседание не явились представители ответчика – Одесского облсовета.
Как объяснили в облсовете, их представитель в суде, Роман Самофалов, находится в командировке, а другие сотрудники юридического департамента слишком загружены и не могут явиться в суд. Впрочем, никаких документов, подтверждающих командировку Самофалова, сторона ответчика не предоставила.
Судья Денис Донцов счел такую причину неявки неуважительной. Поэтому заседание все же состоялось, и Александр Ройтбурд ответил на вопросы о депутатских запросах.
Напомним, одной из формальных причин голосования облсовета за отставку директора стало якобы игнорирование им обращений депутатов. По словам самого Ройтбурда, все ответы на депутатские запросы были направлены в канцелярию фракции "Оппозиционного блока".
Однако перейти к судебным дебатам из-за отсутствия ответчика не удалось. Следующее заседание суд назначил на 10 февраля.
Напомним, решение об увольнении Александра Ройтбурда депутаты обсовета приняли на сессии 4 сентября. Это решение вызвало возмущение общественности, на сторону директора встало Министерство культуры, а глава области заявил, что не подпишет увольнение Ройтбурда.


Источник: УСИ



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