Суд по увольнению Александра Ройтбурда опять перенесли

Приморский суд снова не смог принять решение по иску одесского художника Александра Ройтбурда о восстановлении его в должности директора Одесского художественного музея. На этот раз на судебное заседание не явились представители ответчика – Одесского облсовета.

Как объяснили в облсовете, их представитель в суде, Роман Самофалов, находится в командировке, а другие сотрудники юридического департамента слишком загружены и не могут явиться в суд. Впрочем, никаких документов, подтверждающих командировку Самофалова, сторона ответчика не предоставила.

Судья Денис Донцов счел такую причину неявки неуважительной. Поэтому заседание все же состоялось, и Александр Ройтбурд ответил на вопросы о депутатских запросах.

Напомним, одной из формальных причин голосования облсовета за отставку директора стало якобы игнорирование им обращений депутатов. По словам самого Ройтбурда, все ответы на депутатские запросы были направлены в канцелярию фракции "Оппозиционного блока".

Однако перейти к судебным дебатам из-за отсутствия ответчика не удалось. Следующее заседание суд назначил на 10 февраля.

Напомним, решение об увольнении Александра Ройтбурда депутаты обсовета приняли на сессии 4 сентября. Это решение вызвало возмущение общественности, на сторону директора встало Министерство культуры, а глава области заявил, что не подпишет увольнение Ройтбурда.