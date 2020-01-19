Украина потеряла мировое лидерство по дешевизне стационарного интернета

За минувший год стационарный интернет в Украине подорожал на $1,64 – до $6,64 (161 грн по сегодняшнему курсу) в месяц. Об этом говорится в отчете, составленном британской консалтинговой компанией BDRC Continental и провайдером Cable.co.uk.

В результате в рейтинге дешевизны интернета Украина теперь вторая. На первое место с седьмого поднялась поднялась Сирия (что неожиданно, учитывая войну и разруху в стране). Там плата за интернет в среднем составляет $6,60 в месяц. На третьем месте находится Россия ($7,35), на четвертом – Румыния ($8,15), а замыкает первую пятерку Беларусь ($9,87).

Для сравнения – пятерка стран с самым дорогим стационарным интернетом выглядит так:

Эритрея – $2666 в месяц;

Йемен – $2466;

Мавритания – $694;

Бурунди – $284;

Экваториальная Гвинея – $259.

Сравнение средних скоростей стационарного интернета показывает, что он в Украине заметно быстрее, чем в Сирии, но медленнее по сравнению с остальными странами из топ-5.