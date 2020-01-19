В Украине средняя пенсия за год повысилась на 437 гривен

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) утвердил показатель средней зарплаты за ноябрь 2019 года, которая учитывается для расчета пенсии. Он составляет 9 476 гривен 84 копейки.

Также фонд обнародовал средний размер пенсии в Украине. Так, в ведомстве проинформировали, что она, по состоянию на 1 января 2020 года, составляет 3082,98 гривен.

Об этом говорится в сообщениях пресс-службы фонда на ее странице в Facebook. 1 января 2019 года средний размер пенсии в Украине составлял 2645,66 гривен. Таким образом, нынешняя сумма средней пенсии на 437,32 гривен больше аналогичного периода в прошлом году. В ПФУ также сообщили, что в Украине по состоянию на 1 января 2020 года 11,3 млн пенсионеров.