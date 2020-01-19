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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Самолет экстренно сел из-за пассажира, снявшего штаны с бортпроводника

Категория: Новости / Происшествия

Самолет экстренно сел из-за пассажира, снявшего штаны с бортпроводника

На рейсе Лос-Анджелес – Чикаго авиакомпании American Airlines произошел курьезный инцидент. Один из пассажиров устроил дебош и снял штаны с бортпроводника, который попытался его успокоить. Из-за скандала лайнер совершил экстренную посадку.
По словам очевидцев, невменяемый мужчина перебрал с алкоголем, после чего принялся пинать кресла соседей. Когда член экипажа пытался остановить пассажира, он ударил его, а затем стянул с него брюки.
Пилот решил посадить самолет в Нью-Мексико, чтобы передать нарушителя полиции. Когда его выводили из лайнера, путешествовавшая с ним девушка продолжала нецензурно бранить стражей порядка. Из-за задержки прибытия многие попутчики дебошира пожаловались на пропущенные стыковочные рейсы.


Источник: СЕГОДНЯ



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