МВД отрицает нападения на евреев в 2019 году

В Министерстве внутренних дел заявляют, что в Украине в 2019 году не фиксировались случаи антисемитского насилия. Об этом говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что 20 января состоялась встреча замминистра Татьяны Ковальчук с послом Израиля в Украине Джоэлем Лионом. На ней, в частности, шла о случаях "проявлений антисемитского характера" в Украине и необходимости эффективного противодействия им со стороны полиции.



"В прошлом году в Украине не фиксировалось случаев антисемитского насилия, речь идет скорее о так называемом антисемитском вандализме. Каждый из фактов физического повреждения инфраструктурных или мемориальной объектов еврейских общин, поджогов или граффити антисемитского характера тщательно расследуется полицией",

"Стороны согласились с тем, что спекуляции на почве антисемитизма довольно часто являются продуктом антиукраинской информационной войны. Свидетельством того, каким деструктивным может стать сознательное вбрасывание в публичное информационное пространство сообщений "чувствительного" характера, стал, в частности, недавний фейк о "нападении украинцев на группу хасидов в Умани". Опровергать в Израиле эту ложную информацию пришлось самому посольству",

- заявила чиновница.В свою очередь, израильский дипломат заявил, как сформулировали в МВД, о "целесообразности большего публичного информирования о результатах расследования каждого из таких случаев, а также привлечения виновных к ответственности".- сказано в сообщении.Кроме того, отмечается, что на встрече стороны обсудили и дальнейшие шаги в усилении сотрудничества между пограничными и правоохранительными ведомствами для уменьшения числа отказов украинцам во въезде в Израиль. Напомним, что в ноябре Украина и Израиль договорились о взаимном присутствии пограничников в аэропортах.