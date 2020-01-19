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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

Во вторник в Одессе потеплеет

Категория: Новости

Во вторник в Одессе потеплеет

Во вторник, 21 января, синоптики прогнозируют незначительное потепление, по сравнению с морозным понедельником: максимальная температура воздуха составит 4 градуса тепла. Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Так, с утра столбики термометров покажут от -1 до 0°С, а днем температура поднимется до 4 градусов тепла. Согласно прогнозу, сильного ветра не ожидается – до 6 метров в секунду. Туманное утро сменит переменная облачность днем, а к ночи небо над городом снова затянут облака.


Источник: УСИ



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