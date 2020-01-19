Ученые NASA заявили, что к Земле приближается астероид в два раза больше Биг-Бена

Ученые NASA сообщили, что огромный астероид с предполагаемым диаметром около 755 футов приблизится к планете Земля. По словам исследователей, небесное тело размером в два раза больше лондонского Биг-Бена пролетит мимо земного шара без каких-либо последствий для человечества.

Эксперты из Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства отмечают, что околоземный объект, идентифицированный как «2020 AQ1», приближается к Земле со скоростью более 61 500 миль в час. Его размеры достаточно велики для того, чтобы полностью разрушить целый город в случае столкновения с третьей по удалённости от Солнца планетой Солнечной системы. Сообщается, что гигантское космическое тело будет двигаться по траектории «близкого приближения».

В начале осени минувшего года мимо Земли пролетели два астероида подобной величины, которые были отчетливо видны, при этом известны их орбиты. Эксперты зафиксировали расстояние между космическими телами и поверхностью земного шара, которое составило около 3,5 миллионов миль. Ранее сотрудники Европейского космического агентства выявили 21 655 потенциально опасных астероидов и 109 комет.