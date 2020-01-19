Двое подвыпивших молодых людей ворвались в дом 81-летней женщины и начали ее душить

По подозрению в разбойном нападении на семью из Беляевского района правоохранители задержали двух ее земляков.

Среди ночи, взломав дверь, молодые люди ворвались в дом 81-летней женщины и начали душить хозяйку, требуя деньги. Не найдя в доме желаемого, злоумышленники забрали ноутбук и два мобильных телефона и, ударив 51-летнюю дочь старушки, которая проснулась и попыталась помешать, ушли.

О происшествии в селе Великий Дальник в полицию сообщили соседи потерпевших, к которым те обратились за помощью.

За несколько часов правонарушители были задержаны. Один из них – судимый за грабеж 20-летний односельчанин потерпевших. Его правоохранители разоблачили совместно с кинологичной службой. Второй – на два года моложе житель Каменки. Его задержали на промтоварном рынке в Овидиопольском районе.

Мужчины своей вины не отрицают, говорят, что решение наведаться к одиноким женщинам по поживу возникло спонтанно, когда во время застолья у них закончились запасы алкоголя. Во время санкционированного обыска у злоумышленников изъяли похищенные вещи.

По факту разбойного нападения в Беляевском отделе полиции начато производство по ч. 3 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. До избрания меры пресечения фигурантов задержаны в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Продолжаются следственные действия, сообщает Беляевский отдел полиции в Одесской области.