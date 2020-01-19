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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

В здании Центризбиркома застрелился военнослужащий

Категория: Новости / Происшествия

В здании Центризбиркома застрелился военнослужащий

В здании Центральной избирательной комиссии застрелился военнослужащий Управления государственной охраны Украины. Это произошло вечером 20 января.  25-летний парень применил табельное оружие.

"Совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте",
 - рассказали в пресс-службе.
В Управлении государственной охраны считают, что трагедия - самоубийство, причины которого и другие обстоятельства которого предстоит выяснить. Руководство и весь личный состав выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. А в Госбюро расследований отметили, что расследуют возможное самоубийство.
"По предварительной информации, около 18:20 20 января 2020 работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова",
 - отметили там.
Процессуальное руководство в расследовании осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.
Согласно данным сайта "Информатор", погибшего звали Ярослав Розумняк. В тот роковой вечер он нес дежурство в здании ЦИК. Он окончил Киевский транспортно-экономический колледж по специальности "Инженер безопасности движения" в 2015 году, работал в Киевпастрансе. В Управление государственной охраны Украины оказался в 2017 году. Проживал в Буче с одним из родителей, женат не был, детей не имел.


Источник: КП в Украине



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