В здании Центризбиркома застрелился военнослужащий

В здании Центральной избирательной комиссии застрелился военнослужащий Управления государственной охраны Украины. Это произошло вечером 20 января. 25-летний парень применил табельное оружие.



"Совершил выстрел в голову из табельного огнестрельного оружия. От полученного ранения военнослужащий погиб на месте",

"По предварительной информации, около 18:20 20 января 2020 работник УГО выстрелил себе в голову из табельного оружия, а именно пистолета Макарова",

- рассказали в пресс-службе.В Управлении государственной охраны считают, что трагедия - самоубийство, причины которого и другие обстоятельства которого предстоит выяснить. Руководство и весь личный состав выразили искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего. А в Госбюро расследований отметили, что расследуют возможное самоубийство.- отметили там.Процессуальное руководство в расследовании осуществляет военная прокуратура Киевского гарнизона Центрального региона Украины.Согласно данным сайта "Информатор", погибшего звали Ярослав Розумняк. В тот роковой вечер он нес дежурство в здании ЦИК. Он окончил Киевский транспортно-экономический колледж по специальности "Инженер безопасности движения" в 2015 году, работал в Киевпастрансе. В Управление государственной охраны Украины оказался в 2017 году. Проживал в Буче с одним из родителей, женат не был, детей не имел.