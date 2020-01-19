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  • Дата: Сегодня, 15:30
Сегодня, 15:30

Анастасия Волочкова анонсировала свою свадьбу

Категория: Новости

Анастасия Волочкова анонсировала свою свадьбу

Российская балерина Анастасия Волочкова объявила о своей скорой свадьбе. Об этом звезда объявила во время празднования своего дня рождения.
Сообщается, что Волочкова отказалась называть имя возлюбленного. По словам звезды, 

"он красивый, стройный и никогда не был женат".
Также Волочкова добавила, что "счастье любит тишину".
Также танцовщица отметила, что дату свадьбы пара еще не выбрала, но она будет символической, вероятно 20.10.2020.
Накануне, 20 января, Волочкова отпраздновала свое 44-летие. После чего звезда засыпала свою страницу снимками с огромными букетами цветов с благодарностями "любимому".
Некоторые подписчики не поверили в анонс звезды, обвинив ее в том, что она сама купила себе цветы и сняла себя с помощью штатива.


Источник: Корреспондент



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