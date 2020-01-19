В Украине готовится реформа двойного гражданства

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что украинцам нужно иметь два гражданства. По его словам, в Украине уже готовится реформа по данному вопросу. Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Newsweek.
"Наша молодежь очень положительно относится к США, и мы надеемся, что все больше молодых людей будут иметь возможность получать хорошее образование в американских университетах, которые являются одними из лучших в мире. Мы рады, когда люди едут и получают опыт, но мы бы также хотели, чтобы наша диаспора в США могла свободно вернуться, поэтому работаем над реформой двойного гражданства",– сказал журналистам глава государства.
При этом президент акцентировал внимание на том, что для того, чтобы украинцы оставались в стране или возвращались, необходимо создавать новые рабочие места и привлекать иностранные инвестиции.
"Одна из вещей, которыми мы гордимся больше всего – это украинцы и их интеллектуальный уровень, но многие из них находятся в других странах, включая Канаду, Польшу и Германию. Если они уезжают из-за безработицы, нам необходимы инвесторы для создания рабочих мест, чтобы украинцы оставались",– сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что для улучшения инвестиционного климата парламент за первые 2,5 месяца принял около 80 законов. Напомним, согласно Конституции в Украине двойное гражданство не предусмотрено.