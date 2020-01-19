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  • Дата: Сегодня, 16:30
Сегодня, 16:30

Минцифры запустило образовательную программу по цифровой грамотности

Категория: Новости / Наука и образование

Минцифры запустило образовательную программу по цифровой грамотности

Во вторник, 21 января, Министерство цифровой трансформации Украины запустило тестирование образовательной программы по цифровой грамотности. Об этом сообщает министр Минцифры Михаил Федоров на своей странице в Facebook.

"Сегодня мы запускаем образовательную онлайн-платформу по обучению цифровых навыков украинцев. Каждый должен иметь право на бесплатное образование в этой сфере. Впоследствии это станет нашим национальным конкурентным преимуществом",
 - отметил Федоров в посте.
Также он добавил, что до 30 января проект работает в тестовом режиме. Затем состоится официальная презентация и полноценный запуск.
Целью проекта является обучение 6 млн украинцев цифровой грамотности за 3 года. Для этого на платформе уже выложили три образовательных сериала, а после окончательного запуска ежемесячно будут добавлять еще по одному.
Сейчас доступен сериал по цифровой грамотности базового уровня. В нем три сезона, в каждом из которых звезды шоу-бизнеса рассказывают об основных понятиях отрасли.
Также есть сериал для учителей, который призван внедрить технологии в учебный процесс, предварительно объяснив учителям все удобство и эффективность таких изменений. Чтобы обезопасить собственных детей, родители могут просмотреть сериал по безопасности в социальных сетях "Онлайн-безопасность детей".
Напомним, что в декабре 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук анонсировал запуск образовательной программы на базе проекта "Действие". Тогда он отметил, что 53% украинцев плохо разбираются в цифровых технологиях.


Источник: 112



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