Нападающий "Чикаго Блекхоукс" стал самым молодым американцем, набравшим в НХЛ 1000 очков

Победа "Чикаго" над "Виннипегом" в матче регулярного чемпионата НХЛ (5:2) получилась особенной для ассистента капитана "Ястребов" Патрика Кейна. 31-летний форвард отметился результативной передачей, набрав таким образом 1000 очков по системе "гол плюс пас" за время выступления в НХЛ. К слову, читайте, как канадский хоккеист "забыл" шайбу во время исполнения буллита.

Поздравить Кейна на лед вышла практически вся команда. Правый крайний раньше всех остальных воспитанников американского хоккея вышел на отметку 1000 баллов. Сейчас ему 31 год и 61 день. Он отодвинул на вторую позицию Джереми Реника, который добился этого результата, когда ему было 32 года и 13 дней. Также Кейн опередил Реника по количеству матчей, набрав 1000-е очко в 953-й игре. Для этого он провел на восемь матчей меньше, чем Джереми. Реник сыграл первые 524 матча в "Чикаго", но тысячное очко он заработал в "Филадельфии Флайерз" (своем третьем клубе в НХЛ) 30 января 2002 года.

Всего девять американцев достигали в НХЛ отметки в 1000 очков, из них семеро продолжают выступать. В истории "Чикаго" таких всего четверо.