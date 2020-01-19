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  • Дата: Сегодня, 18:30
Сегодня, 18:30

В Днепропетровской области мужчина в подъезде перерезал двум собакам шеи

Категория: Новости / Происшествия

В Днепропетровской области мужчина в подъезде перерезал двум собакам шеи

В Днепропетровской области мужчина в подъезде многоэтажки перерезал шеи двум собакам, одну из них удалось спасти.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Днепропетровской области.

«20 января в полицию поступило сообщение, что в подъезде по улице Днепровской города Терновка лают собаки. Прибыв по вызову, полицейские сектора реагирования Терновского отделения полиции увидели между этажами на лестничной площадке двух собак, которые лежали с перерезанными шеями. На место происшествия вызвали ветеринаров. Оказалось, что одна из собак еще жива. Пса доставили в специализированную клинику, где ему оказывают помощь»,
 - говорится в сообщении.
Полицейские установили личность мужчины и доставили его в Терновское отделение полиции. Им оказался 49-летний житель этого подъезда. Сейчас с ним работают правоохранители. У мужчины изъяли орудие преступления - нож.
Следователями по согласованию с местной прокуратурой открыто уголовное производство по ст.299 Уголовного кодекса Украины (жестокое обращение с животными). Продолжается досудебное расследование. Мужчине грозит арест на срок до 6 месяцев или ограничение свободы на срок до 3 лет.


Источник: АиФ



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