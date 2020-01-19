Одесский Госархив может переехать на Дерибасовскую угол Ришельевской

После нескольких лет безуспешных попыток найти новое здание для одесского архива, областные власти, похоже, наконец, нашли решение. Архив может переехать в бывшее здание Нацбанка на Дерибасовской, 11/Ришельевской, 6 – если, конечно, в правительстве дадут добро. Об этом рассказали в пресс-службе Одесской облгосадминистрации.

Глава Одесской ОГА Максим Куцый направил соответствующее письмо премьер-министру Алексею Гончаруку. В нем говорится, что ситуация с размещением Государственного архива Одесской области остается критической, а здание, в котором архив расположен сейчас, не соответствует требованиям закона.



"В аварийном здании синагоги, где нет отопления, стены и пол покрыты грибком, Национальному архивному фонду угрожает полное уничтожение",

"Письмо ушло в Кабмин. Ждем ответа",

– говорится в письме.Максим Куцый обращает внимание на то, что здание на углу Дерибасовской и Ришельевской освобождается Нацбанком в связи с изменением структуры последнего, и полностью отвечает требованиям к архивным помещениям.Письмо главы Одесской области рассматривают в Министерстве экономики и в Нацбанке. Если они согласятся с аргументами руководителя ОГА, то решение должен будет утвердить Кабмин.– сообщили в пресс-службе ОГА.В самом архиве идею переезда поддерживают. Напомним, сейчас архив расположен на улице Жуковского, 18, в историческом здании так называемой Бродской синагоги. В 2016 году областной совет принял решение о передаче здания еврейской общине. При этом самому архиву новое помещение не предоставили. После этого обсуждались различные варианты "переселения" архива: предлагались, например, переезд в один из корпусов психбольницы в Александровке и расширение корпуса архива на Пироговской. Выдвигали также проект строительства нового здания "с нуля".