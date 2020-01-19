Одесский застройщик получил землю на Глушко благодаря несуществующему решению суда

Следователи Киевского отдела полиции считают, что застройщик территории детского сада на Глушко, 17А получил землю в аренду благодаря несуществующему решению суда.

Согласно информации, опубликованной в реестре судебных решений, следователи Киевского районного отдела полиции города Одессы обнаружили факт, что скандальный застройщик, который возводит высотку на территории бывшего детского сада по адресу улица Академика Глушко, 17-А, зарегистрировал право собственности на здание, предоставив нотариусу несуществующее решение суда. В свою очередь, нотариус якобы не проверил информацию предоставленную фирмой и внес ее в государственный реестр.

Как отмечается в одном из решений суда, Одесский городской совет передал застройщику в аренду 1,1001 га земли на основании того, что ООО "Мода" владела административным зданием, расположенным по данному адресу. Следователи установили, что некий частный нотариус Кобылкова Т.С. внесла в единый госреестр информацию о праве собственности ООО "Мода" на это здание на основании некого заочного решения Киевского районного суда в городе Одессе по делу №520/12389/16ц от 18.07.2016 года. Однако найти такое дело в судебном реестре следователям не удалось. Единственное совпадение с этим делом, которое они обнаружили в ходе изучения судебных документов, стало похожее по номеру (№520/12389/16-п) дело о нарушении правил дорожного движения.

Более того, следствие установило, что 02.11.2016 государственный регистратор Одесского филиала ГП "Государственный институт судебных экономико-правовых и технических экспертных исследований" незаконно увеличил площадь здания, принадлежащего ООО "Мода" и внес эту информацию в реестр прав собственности.



