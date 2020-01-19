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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

В Сенате США изменили резолюцию относительно порядка проведения импичмента Трампа

Категория: Новости / Политика

В Сенате США изменили резолюцию относительно порядка проведения импичмента Трампа

Сенат Соединенных Штатов начал рассматривать дело об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На слушаниях должны решить, виновен ли президент в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Палата представителей сочла Трампа виновным в этом и проголосовала за импичмент Трампа в декабре прошлого года.

Как отмечает издание, контролируемый республиканцами Сенат скорее всего оправдает президента.

Агентство добавляет, что слушания будут длительными, процесс будет идти шесть дней в неделю, кроме воскресенья.



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