В Сенате США изменили резолюцию относительно порядка проведения импичмента Трампа

Сенат Соединенных Штатов начал рассматривать дело об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

На слушаниях должны решить, виновен ли президент в злоупотреблении властью и препятствовании работе Конгресса. Палата представителей сочла Трампа виновным в этом и проголосовала за импичмент Трампа в декабре прошлого года.

Как отмечает издание, контролируемый республиканцами Сенат скорее всего оправдает президента.

Агентство добавляет, что слушания будут длительными, процесс будет идти шесть дней в неделю, кроме воскресенья.