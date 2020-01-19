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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

Количество жертв циклона "Глория" в Испании достигло пяти человек, среди них – украинец

Категория: Новости / Происшествия

В Испании количество погибших в результате циклона "Глория" достигло пяти человек, серди которых – гражданин Украины. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Первым погиб от стихии 44-летний мужчина, на которого 19 января в Валенсии наехал автомобиль из-за гололеда. В тот же день житель Мадрида погиб из-за падения черепицы. 20 января 54-летняя бездомная умерла от переохлаждения. 70-летний мужчина из Валенсии также считается погибшим от циклона, но причину его смерти еще выясняют.

Последним найденным погибшим был 55-летний мужчина. Его тело обнаружено в районе торгового центра в Каркайсенте (Валенсия). Как сообщили источники из гражданской гвардии, этот человек – украинец по национальности. Причины смерти расследуются, и поскольку на теле не было признаков насилия, считается, что он погиб из-за погодных условий.


Источник: 112.ua



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