Количество жертв циклона "Глория" в Испании достигло пяти человек, среди них – украинец

В Испании количество погибших в результате циклона "Глория" достигло пяти человек, серди которых – гражданин Украины. Об этом сообщает агентство Europa Press.

Первым погиб от стихии 44-летний мужчина, на которого 19 января в Валенсии наехал автомобиль из-за гололеда. В тот же день житель Мадрида погиб из-за падения черепицы. 20 января 54-летняя бездомная умерла от переохлаждения. 70-летний мужчина из Валенсии также считается погибшим от циклона, но причину его смерти еще выясняют.

Последним найденным погибшим был 55-летний мужчина. Его тело обнаружено в районе торгового центра в Каркайсенте (Валенсия). Как сообщили источники из гражданской гвардии, этот человек – украинец по национальности. Причины смерти расследуются, и поскольку на теле не было признаков насилия, считается, что он погиб из-за погодных условий.