Водители смогут платить за нарушение ПДД через смартфон

С помощью мобильного приложения Дія - Государственные услуги онлайн водители смогут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения.
Источник: страница онлайн-сервиса государственных услуг Дія в facebook
Детали: К цифровым водительским удостоверениям, техпаспорту, ОСАГО разработчики мобильного приложения "Дія" добавляют возможность уплаты штрафов онлайн.
Согласно сообщению, водители с помощью мобильного приложения "Дія" смогут проверять наличие штрафов и оплачивать их.
В приложении будут появляться сообщения о штрафах, выписанных патрульными на месте остановки автомобиля, и зафиксированных в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.