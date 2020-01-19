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  • Дата: Сегодня, 11:00
Сегодня, 11:00

Водители смогут платить за нарушение ПДД через смартфон

Категория: Новости

Водители смогут платить за нарушение ПДД через смартфон

С помощью мобильного приложения Дія - Государственные услуги онлайн водители смогут оплачивать штрафы за нарушение правил дорожного движения.

Источник: страница онлайн-сервиса государственных услуг Дія в facebook

Детали: К цифровым водительским удостоверениям, техпаспорту, ОСАГО разработчики мобильного приложения "Дія" добавляют возможность уплаты штрафов онлайн.

Согласно сообщению, водители с помощью мобильного приложения "Дія" смогут проверять наличие штрафов и оплачивать их.

В приложении будут появляться сообщения о штрафах, выписанных патрульными на месте остановки автомобиля, и зафиксированных в автоматическом режиме или в режиме фотосъемки.


Источник: Экономическая правда



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